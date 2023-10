„Klimakleber müssen sich ja fast radikalisieren!“

Fühlen sich ihrer Zukunft beraubt

„Bei den Jungen hat mich einfach wirklich tief bewegt, dass sich diese Generation, nicht nur bei den Tierschützern, wir sehen das auch bei den Klimaklebern, wir sehen das bei ,Fridays for Future‘ und bei vielen dieser jungen Bewegungen, dass die sich zunehmend ja fast radikalisieren müssen. Weil sie so verzweifelt sind, dass sie sich ihrer Zukunft beraubt fühlen, und dass das in vielen Bereichen durchaus den Tatsachen entspricht“, findet Harald Krassnitzer klare Worte. Und weiter: „Das kann man so nicht wegleugnen. Vieles von dem, was wir hier noch vor uns her schieben und vielleicht auch noch gar nicht so schnell regeln können, wie man es bräuchte, wird denen in der Mitte ihres Lebens voll auf den Kopf fallen.“