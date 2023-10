Österreich unterliegt Schweiz unerwartet deutlich!

Im ersten Spiel des Euro Cups unterlag die ÖHB-Auswahl am Mittwoch in St. Gallen der Schweiz mit 27:33 (11:18). Ines Ivancok mit elf und Mirela Dedic mit fünf Toren waren Österreichs beste Werferinnen. Am Sonntag geht es für die ÖHB-Truppe in Schwechat (17 Uhr) gegen Ungarn weiter, erst im Frühjahr wartet WM-Gastgeber Norwegen.