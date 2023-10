So geht es mit Hündinnen weiter, die auch zubissen

Nachdem klar war, dass in Naarn in Oberösterreich drei Staffordshire Terrier an der Todesattacke auf eine 60-jährige Joggerin beteiligt waren, beantwortet der Anwalt der Ex-Besitzerin die wichtigsten Fragen. Denn bisher war unklar, wo die zwei noch lebenden Hündinnen - der Rüde wurde eingeschläfert - hingebracht wurden.