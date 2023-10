Erste Nagelsmann-Sitzung „macht Lust auf mehr“

Die Arbeit für Trainer Julian Nagelsmann beim DFB beginnt mit zwei Testspielen in den USA. Nach der „ersten längeren Sitzung“ im Renaissance Hotel auf dem Gelände des NFL-Teams New England Patriots in Foxborough berichtete Nationalspieler Robin Gosens von seinen positiven Eindrücken, die Nagelsmann bei ihm hinterlassen hat (siehe Video oben). Die erste Ansprache habe „Lust auf mehr gemacht“, so der 29-Jährige, der seit Sommer bei Union Berlin kickt.