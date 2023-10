Salzburg und Wien ziehen bei ORF-Gebühr nach

Länder entscheiden selbst, wie viel sie bekommen

Während Vorarlberg und Oberösterreich keine solche Länderabgabe einhoben, hat Niederösterreich nach dem Regierungswechsel angekündigt, künftig darauf zu verzichten. Auch in Vorarlberg wird sie nicht fällig. Jetzt ziehen eben Wien und Salzburg nach. In Kraft treten wird die neue Haushaltsabgabe am 1. Jänner 2024 und zumindest 15,30 Euro pro Monat ausmachen.