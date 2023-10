Es ist fix: In Wien fällt die ORF-Landesabgabe!

Kurz zusammengefasst. Sabine K. hat den Hauptwohnsitz in Wien-Liesing und einen Zweitwohnsitz in Wien-Ottakring. Sie bezahlt diese neue Abgabe nicht. Hubert L. wohnt in Eisenstadt und bewohnt gelegentlich ein zweites Quartier in Wien-Hietzing - er muss die Abgabe leisten. Damit finanzieren quasi alle Österreicher mit Zweitwohnsitz in Wien die Defizite der wegfallenden ORF-Landesabgabe. Diese neue „Steuer“ wird nun in Begutachtung geschickt.