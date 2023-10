Gigi Hadid: Liebestrip mit Bradley Cooper

Schon am letzten Donnerstag wurden Gigi Hadid und Bradley Cooper beim gemeinsamen Dinner in New York erwischt worden. Nach dem gemeinsamen Essen verließen das Model und der Hollywoodstar gemeinsam das Lokal und rauschten in einem Auto davon. Und dieses Treffen sollte nicht das letzte sein, wie unter anderem das „People“-Magazin nun berichtet.