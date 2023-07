Teenie-Störche aus Perg heben jetzt ab

Reisegruppe nach Afrika

In den letzten Wochen wurden die Jungen von ihren Eltern gefüttert. Nun sind sie auf ihre eigenen Beine – beziehungsweise Flügel – angewiesen. Das erste Jungtier aus Perg hob erstmals Anfang Juli aus seinem Nest ab. Sieben Tage später war auch der vierte „Teenie-Storch“ flügge. „Anfang bis Mitte August ziehen sie nach Afrika“, so der Experte. Dabei bilden die Zweibeiner eine Reisegruppe: „Jungvögel aus Oberösterreich, Tschechien und Deutschland fliegen gemeinsam, normalerweise in Gruppen von 20 bis 40 Tieren. Jetzt werden sie sich noch anfressen, damit sie genug Kraft zum Weiterziehen haben.“