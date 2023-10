Dänemarks künftiger König Prinz Christian wird 18

Die Berichterstattung darüber führte so weit, dass sich die junge Italienerin zu einer öffentlichen Richtigstellung genötigt sah. „Ich möchte die Dinge klarstellen, was das unbegründete Gerücht betrifft, das über mich im Umlauf ist“, schrieb die 18-Jährige Ende August auf Instagram. „Prinz Christian und mich verbindet eine enge Freundschaft.“ Der Prinz ließ all das unkommentiert an sich vorbeiziehen.