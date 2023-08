Details zum 18. Geburtstag von Prinz Christian

„Der Tag seiner Volljährigkeit wird mit einer Wachablösung in Amalienborg gefeiert, bei der der Prinz zusammen mit seiner Familie und Ihrer Majestät der Königin Margrethe II. auf dem Balkon des Schlosses von Frederik VIII. erscheint“, heißt es in der offiziellen Pressemeldung. Am Abend will die Königin noch ein Galadinner veranstalten, bei der die Gäste alle die Generation des dänischen Prinzen widerspiegeln.