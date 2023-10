Rot-Goldene Traube: Im Glanz der Königsklasse

Ein Feuerwerk unvergleichlicher Gaumenfreuden erwartet die Gäste bei der Verleihung der Rot-Goldenen Traube am Freitag, 13. Oktober, in Oslip. Viele fachkundige Kenner und prominente Gourmets werden nicht nur eine exquisite Gala des guten Geschmacks genießen, sondern dürfen auch jene herausragenden auserwählten Kostproben bewerten, die dem Weinland Burgenland in anspruchsvollen Zeiten ihre eigene Note geben.