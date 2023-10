Rot-Goldenen Traube: Rampenlicht für Top-Winzer

Jeder Winzer hätte sie wohl gerne: Die Rot-Goldene Traube steht symbolisch für außergewöhnlichen Geschmack und die hohe Kunst, dem Weingenuss eine neue Note zu verleihen. Zum großen Finale am 13. Oktober geht eine verdeckte Verkostung mit einer Jury aus Fachleuten und vielen prominenten Gästen in der Csello - Cselley Mühle in Oslip über die Bühne.