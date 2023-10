„Meteoriten“ unter der Erde im Mittelburgenland

Beeindruckendstes vulkanisches Erbe sind aber zweifellos die vor einer Urzeit tief unter der Erdoberfläche entstandenen Basaltkugeln! Ihr Ursprung: Gasblasen, die sich mit Magma füllten, die dann erkaltet und erstarrt sind. Die schwerste Rundformation, die je am Pauliberg an die Oberfläche befördert wurde, hatte ein Gewicht von sagenhaften 38 Tonnen. Hunderte größere, aber auch kleinere Kugeln werden als stumme Zeugen der Erdgeschichte wohl auch in Zukunft auftauchen. Denn der unter strengsten Umweltauflagen erfolgende Gesteinsabbau wurde jüngst von den Behörden bis 2064 verlängert. Im Lichte der uralten Basaltkugeln nur eine Millionstel Sekunde...