Klare Siege für Black Wings Linz und Innsbruck!

Klagenfurter in Innsbruck auf verlorenem Posten

In Innsbruck brachte Tobias Sablattnig den KAC in Führung (17.), doch damit war es vorbei mit der Kärntner Herrlichkeit am Eis. Luis Ludin glich noch vor der Drittelpause aus (20.), mit einem Powerplay-Treffer von Dario Winkler (38.) war die Partie zugunsten der Haie gedreht. Senna Peeters (52.) und Gordie Green (58./empty net) machten es am Ende für die Tiroler, die heuer daheim noch ungeschlagen sind, deutlich. In der Tabelle ist Innsbruck mit 15 Punkten Sechster, der KAC (11) rangiert zwei Plätze dahinter.