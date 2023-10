So viele „Kampfhunde“ leben in Oberösterreich

Bayern brauchen guten Grund für manche Hunde

Wer in unserem deutschen Nachbarbundesland Bayern „Amstaffs“ und Co. halten will, muss ein berechtigtes Interesse daran nachweisen. Fünf Rassen fallen dort in diese Kategorie: Pit Bull, Bandog, American Staffordshire Terrier, Staffordshire Bullterrier und Tosa-Inu – für sie ist eine Genehmigung notwendig. Für 14 weitere Rassen brauchen Herrchen und Frauchen ein Gutachten, das bezeugt, dass die Tiere weder aggressiv noch gefährlich sind. Darunter fallen etwa Bullterrier oder Rottweiler. Verstöße dagegen sind teuer: Fürs Halten eines „Kampfhundes“ ohne Genehmigung sind bis zu 10.000 Euro Geldstrafe fällig, fürs Züchten sogar bis zu 50.000 Euro. In OÖ hingegen brauchen Hundehalter nur einen sechsstündigen Sachkundekurs. Noch, denn die Diskussion um schärfere Regeln ist voll entbrannt.