Framing: Die Präsentation bestimmt die Wahrnehmung

Wir setzen unsere Foren-Knigge-Reihe mit einem wichtigen Thema fort - dem „Framing“ oder auch „Framing-Effekt“. Der Begriff kommt aus dem Englischen und bedeutet „Einrahmen“ oder „Einbetten“. Informationen sind immer in eine Art Rahmen eingebettet, was grundsätzlich nichts Negatives ist. In einer Zeit der wahren Informationsflut ist es sogar notwendig, zu selektieren und zu kontextualisieren, um diese verarbeiten zu können. Problematisch wird es allerdings, wenn ganz bewusst bestimmte Aspekte eines Themas hervorgehoben werden, während man andere unter den Tisch fallen lässt, um so ein bestimmtes Bild zu erzeugen.