Luftstreitkräfte üben im Donauraum und Murtal

Von 9. bis 13. Oktober findet über Österreich die Übung „Caveman Allegory 23“ des Kommandos Luftstreitkräfte statt. Während der Übung kommt es zu erhöhtem Flugverkehr am Fliegerhorst Hinterstoisser in Zeltweg und am Fliegerhorst Brumowski in Langenlebarn.