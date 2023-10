Es wird gemeckert: Ziegen & Schafe im Vormarsch

Das dürfte auf den Geschmack zurückzuführen sein. „Ziegen haben einen eigenen Geruch, in den verarbeiteten Produkten ist er aber kaum herauszuschmecken. Zudem haben sie einen gesundheitlichen Nutzen, sind für Allergiker leichter verträglich“, erklärt Penker, der mit Ziegen- und Schafhaltern Aufklärungsarbeit und Bewusstseinsbildung bei Veranstaltungen und in Schulen betreibt. So wie am kommenden Samstag in Feldkirchen auf dem Gelände Laboisen. Dort findet nämlich ab 10 Uhr der dritte Tag der Schaf- und Ziegenhaltung statt.