Reality lebt jetzt in Voitsberg seinen Traum

Gott ist real

Eine besondere Bedeutung hat nicht nur die Verbindung zu seinem Übungsleiter, sondern auch Asemotas Vorname: „Mein Vater hat mir den Namen Reality gegeben, weil er meint, meine Geburt sei der Beweis, dass es Gott gibt, dass er real ist.“ Dass der „Fußballgott“ ein Auge auf Voitsberg hat, freut Asemota. „Unser großes Plus ist unser Teamgeist, jeder rennt für jeden. Wir ziehen unser Ding durch und machen uns nicht zu viele Gedanken.“ Gegen Allerheiligen „wird’s nicht leicht. Sie haben zuletzt gut performt.“ Asemota traut sich aber auch selbst noch einiges zu: „Die dritte Spielklasse soll nicht meine Endstation sein, ich will in eine höhere Liga!“ Mit Voitsberg ist er aktuell am besten Weg.