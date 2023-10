Esskultur aus dem letzten Hammerwerk

Ein feiner Speck

Die beiden haben im Rittersaal des gotischen Dunklhofs in Steyr die Ausstellung „Vom Speck B’steck zum Waffendreck“ eingerichtet. Anhand von fein arrangierten Besteckgarnituren erzählt man die Geschichte des Neuzeughammer Ambosswerks in Sierning (bei Steyr), bis heute Ausdruck einer Avantgardekultur in Österreich.