Verletzt ausgewechselt! Sorgen um Lewandowski

Bereits in der ersten Halbzeit war der Pole von Porto-Verteidiger David Carmo attackiert worden und klagte anschließend über Schmerzen am Knöchel. Zwar versuchte der Stürmer weiterzuspielen, musste sich in der 34. Spielminute jedoch für Ferran Torres, den späteren Siegestorschützen, einwechseln lassen.