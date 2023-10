Verkaufsstart: EM-Tickets kosten bis zu 1000 Euro

Wer Spiele der Fußball-EM 2024 in Deutschland (14. Juni bis 14. Juli) live im Stadion sehen möchte, hat in der ersten Verkaufsphase die besten Chancen. Denn ab Dienstag (14.00 Uhr) und bis 26. Oktober werden über 1,2 Millionen Tickets vergeben. Das sind mehr als in jeder danach folgenden Phase. Noch hat sich keine Nation sportlich qualifiziert, für viele, so auch Österreich, sieht es aber gut aus. Die Auslosung der EM-Endrunde findet erst am 2. Dezember in Hamburg statt.