So kommen Sie zu Karten für die EM in Deutschland

Am 13. und 16. Oktober werden gegen Belgien bzw. Aserbaidschan vom ÖFB-Team hoffentlich die letzten Hürden auf dem Weg zur Fußball-Europameisterschaft in Deutschland übersprungen. Schon ab dem 3. Oktober läuft die Anmeldung für Eintrittskarten zu den Spielen. Krone+ zeigt, wie Sie am einfachsten zu Tickets kommen.