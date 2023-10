Griechenland und Türkei planen Migrationsabkommen

„Wir streben eine Vereinbarung an, das Klima dafür ist günstig“, sagte demnach der griechische Migrationsminister Dimitris Kairidis. Er bezog sich dabei auf jüngste Schritte zur Wiederannäherung der beiden zerstrittenen Nachbarländer. In den vergangenen Jahren schrammten sie mehrfach nur knapp an militärischen Konfrontationen vorbei. Mitte September hatten Mitsotakis und Erdogan ihren Willen betont, sich zu verständigen, und dabei auch über Migration gesprochen. „Die Kooperation der Türkei ist unerlässlich, um die Migrationsströme zu reduzieren“, hielt Griechenlands Premier fest.