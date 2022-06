Großkasernenbau nun auf Schiene: Spatenstich 2023

Drei Kasernen werden zusammengelegt

Die drei derzeit in Villach bestehenden Kasernen werden nach den Plänen des Bundesheers zu einer zusammengelegt – und zwar am Standort in der Oberen Fellach. Diese Großkaserne soll auf 88.000 Quadratmetern mehr als 1000 Soldaten und Soldatinnen Platz bieten. „Die Truppenunterkunft wird zudem nach modernsten ökologischen Standards errichtet und auch blackoutsicher gestaltet“, fügt der Nationalratsabgeordnete hinzu. 120 Millionen Euro werden dafür in die Hand genommen.