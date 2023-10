Gigantischer Stachelrochen aus dem Meer gezogen

Nach Angaben der Behörden war der Rochenschwanzstechrochen (Bathytosia centroura) über einen Meter lang und drei Meter breit. „Diese sanften Riesen sind entlang der Atlantikküste von Neuengland bis Florida zu finden, aber in Long Island sind sie relativ selten“, so Connecticut Fish and Wildlife. „Unglaublich, etwas so Großes zu sehen. Wow, wie kommt der überhaupt hierher“, fragten sich User im Netz. „Eine großartige Kreatur“, so der weitere Tenor.