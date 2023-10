In diesem Laden bekommt Kleidung eine neue Chance

Wahre Schmuckstücke sind in den 500 grünen Tonnen zu finden, die von den Sozialen Betrieben Kärnten (SBK) aufgestellt werden, um Kleidung zu sammeln. „Wir sammeln mittlerweile 1500 Tonnen Kleidung im Jahr“, sagt SBK-Geschäftsführerin Elisabeth Niederer. Und nachdem bereits in Klagenfurt (Durchlassstraße) und in Villach (Italiener Straße) ein Second Soul-Laden eröffnet worden ist, hat nun der nächste Standort in Wolfsberg seine Fans. „Es ist uns einfach wichtig, dass regionale Ware bei uns bleibt“, betont Niederer.