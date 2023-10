Spanien ist Europameister, Österreich steigt ab

„Momente, die man nicht miterleben möchte“

Österreichs Auswahl verlässt Tschechien mit einem 15:5-Abschlusssieg gegen Ungarn, aufgrund der fünf Niederlagen zuvor steigt Rot-Weiß-Rot denoch aus dem A-Pool ab und muss nächstes Jahr in den Qualifier ran. „Es gibt Momente im Sport, die man am liebsten nicht miterleben möchte. Doch genau diese Momente sind es, die auch neue Perspektiven aufwerfen und das Team und jeden einzelnen von uns wachsen lassen“, erklärte Rainer Husty, Präsident der Austrian Baseball Federation, im Anschluss an das Turnier.