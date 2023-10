Fataler Bergunfall: 76-Jähriger stürzt in den Tod

Ein fataler Bergunfall ereignete sich am Sonntag im Grenzgebiet zwischen Liechtenstein und Österreich. Ein 76-Jähriger war mit einem befreundeten Ehepaar in Richtung Pfälzerhütte unterwegs, als er plötzlich vom Weg abkam und in den Tod stürzte. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.