Berufsoffiziere verdienen beim Heer „zu wenig“

Der Zeitpunkt könnte wohl nicht brisanter sein. Während am Freitag und Samstag in der Theresianischen Militärakademie (MilAk) in Wiener Neustadt neue Berufsoffiziere ausgemustert wurden, langte ein äußerst brisantes Gutachten der Wiener Rechtsanwälte Elisabeth Moser-Marzi und Lukas Weinhandl ein. Es bestätigt die jahrelange Kritik der Interessensgemeinschaft der Berufsoffiziere (IGBO), die die Kanzlei beauftragt hat: Berufsoffiziere verdienen beim Bundesheer zu wenig Geld.