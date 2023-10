Spielt doch bitte mal etwas Anderes!

Die Meldung erfreute mich deshalb so sehr, weil in all dem Krisengedöns um mich herum endlich wieder einmal ein Lichtblick aufblitzte, dass Menschen nämlich auch Großartiges und Konstruktives schaffen können. Mich erinnerte das an die Zeiten des Apollo-Programms, als 400.000 Menschen an einer einzigen Idee arbeiteten, nämlich zwei Astronauten den Schritt auf den Mond zu ermöglichen.