Demokratische US-Senatorin Feinstein gestorben

Die Politikerin wurde in San Francisco geboren und studierte an der Stanford-Universität in Kalifornien Politik und Geschichte. Dort schloss sie sich der Jugendorganisation der Demokratinnen und Demokratinnen an. US-Präsident Joe Biden bezeichnete sie als „amerikanische Pionierin“ und „echte Wegbereiterin“ für viele Frauen. „Dianne war oft die einzige Frau im Raum und ein Vorbild für so viele Amerikanerinnen“, schrieb Biden in einer schriftlichen Stellungnahme. Der Demokrat hatte selbst als Senator viele Jahre mit Feinstein in der Kongresskammer verbracht.