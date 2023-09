Ryder Cup: Europa legt mit Straka Traumstart hin

Noch nie zuvor war Team Europa in der langen Geschichte des Ryder Cups mit 4:0 vorangelegen. Die Entscheidung von Europa-Kapitän Luke Donald diese Disziplin zuerst zu spielen, ist also voll aufgegangen. Straka kann am Nachmittag durchschnaufen, für die Fourballs-Duelle wurde er nicht nominiert. Die Europäer wollen den Titel nach der historisch klaren 9:19-Niederlage 2021 zurückerobern.