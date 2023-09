Jennifer Aniston verrät ihr Schönheits-Geheimnis

Im „CR Fashion Book“ beweist sie mal wieder, dass sie alterslos schön ist: Jennifer Aniston posiert nur in schwarzer Unterwäsche und einem Jackett in Überlänge - womit sie ihren muskulösen Traumkörper bestens in Szene setzt. Im Heft enthüllt die „Friends“-Beauty dann das Geheimnis, wie sie es schafft, mit 54 den Body einer um Jahrzehnte jüngeren Frau zu halten. Fazit: Es ist die richtige Balance aus Ernährung, Lebensstil und Einstellung.