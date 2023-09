Nach Kader-Rauswurf: Angriff auf eigene Rechnung

Bei den traumhaften Altweibersommer-Tagen in Österreich kaum zu glauben, aber dennoch wahr: In exakt einem Monat wird der alpine Skiweltcup mit dem Riesentorlauf der Damen am Söldener Gletscher eröffnet. Während zwei Vorarlbergerinnen ihr Ticket für den Klassiker am Rettenbachferner bereits fix haben, müssen andere noch hoffen.