Selenskyj spricht von „besonderer Brutalität“

Angriffe an der Ostfront

In der Nacht auf Donnerstag wehrten ukrainische Truppen einem Militärsprecher zufolge Angriffe der russischen Streitkräfte an der Ostfront ab. „Wir wehren weiterhin heftige feindliche Angriffe in der Nähe von Klischtschiwka und Andrijwka ab“, sagte Ilja Yewlasch im staatlichen Fernsehen.