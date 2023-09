Alles regional? Debatte um Herkunft von Bio-Essen

Bio und regional kommt jetzt schon auf Teller

„Die Kritik ist an den Haaren herbeigezogen“, entgegnet die zuständige Landeshauptmann-Stellvertreterin Astrid Eisenkopf (SPÖ). Selbstverständlich werde darauf geachtet, regional einzukaufen und auf saisonale Gegebenheiten Rücksicht genommen. „Alleine in der Landhausküche werden etwa 90 Prozent der Produkte mittlerweile bio und/oder regional eingekauft. In der Gesundheit Burgenland sind es bereits 60 Prozent biologische Produkte. Fleisch und Eier werden zu 100 Prozent regional bezogen“, so Eisenkopf. Petschnig versuche erneut, die Arbeit des Landes schlechtzureden.