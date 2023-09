EsRAP: Ein Tschuschistan für alle Menschen

Umtriebig und aktiv

Auf ihrem Debütalbum „Tschuschistan“ haben EsRAP 2019 ebenjene Utopie erschaffen, in der alle Menschen unabhängig von Geschlecht, Religion oder Nationalität gleich sind und dieselben Rechte haben. „Wir sind Tschuschen und stolz darauf, aber das heißt nicht, dass jeder einfach so Tschusch sagen darf“, bekräftigt Esra, „irgendwie wurde das Wort aber dann zu einer Selbstermächtigungshymne, mit der sich viele Leute in Wien in ihrer Realität identifizieren können. Außerdem war die politische Korrektheit vor vier, fünf Jahren noch nicht so fortgeschritten wie jetzt.“ Einspannen kann man Esra Özmen sowieso nicht. Sie zieht ihr Ding gnadenlos durch und ist umtriebig. So spielte sie bei den Wiener Festwochen, kuratiert den Wiener Kultursommer und 2021 mit „Fuzzman“ Herwig Zamernik das Wiener Popfest, unterstützte die Donnerstagsdemos gegen die rechtspopulistische Regierung und gibt Rap-Workshops für Jugendliche, in denen sie ihnen aufzeigt, dass man auch ohne Sexismus und Xenophobie erfolgreich rappen kann. 2017 bekam sie den Frauenring-Preis für „Rap als Widerstand“.