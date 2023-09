Corona ist Thema: Impftermine in Linz ausgebucht

Es gibt gerade wieder Wirbel rund um die ohnehin umstrittene Corona-Impfung. Ausgerechnet Gesundheitsminister Johannes Rauch hatte am Wochenende die Ärzte des Landes (bei ihnen wird geimpft) aufgefordert, schneller zu impfen. Wolfgang Ziegler, Kurienobmann-Stellvertreter der niedergelassenen Ärzte und selbst praktischer Arzt in Kremsmünster zeigt sich verwundert: „Wir können erst seit dem 13. September Impfstoff bestellen und die Lieferzeit beträgt bis zu fünf Tage“, sagt er. Und geht zum „Gegenangriff“: „Der Herr Minister hat aber vielleicht vergessen, dass er gerade das Impfhonorar der Ärzte um 25 Prozent gekürzt hat und das in Zeiten steter Kostensteigerungen.“