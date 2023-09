ÖFB-Cup: Konferenz mit Ried vs. WAC ab 19 Uhr LIVE

Nach dem Last-Minute-Sieg am Samstag in Tirol steht für den Wolfsberger AC am Dienstag im ÖFB-Cup das Duell mit den in der Vorsaison aus der Bundesliga abgestiegenen Riedern am Programm. In der ersten Runde schalteten die „Wölfe“ den FC Kufstein mit 4:0 aus, die SV Ried setzte sich gegen die SPG Wels mit 3:1 durch. In der zweiten Liga konnten die Oberösterreicher bisher 10 Punkte aus 8 Spielen sammeln und liegen damit auf Platz 11 der Tabelle.