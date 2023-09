Warum die Esoterik-Szene so gefährlich ist

Der erschreckende Fall in Oberösterreich rund um Gabriela M. oder die „Hexen“ in Kärnten - immer wieder kommt es in der Esoterik-Szene zu hochkriminellen Tragödien, bei denen gutgläubigen Opfern nicht nur das Geld aus der Tasche gezogen wird, sondern es mitunter um Existenzen, manchmal sogar ums Leben geht. Juristisch ist dem Ganzen schwer beizukommen. Warum, das hat Krone+ für Sie recherchiert.