14 Jahre Haft - Mann wollte wieder vergewaltigen

„Irgendwie muss man ihm vor Augen führen, dass das so nicht weitergeht“, fordert die Staatsanwältin. Drei abgesessene Haftstrafen und Anstaltsaufenthalte seit 1981 halfen bei dem Wiederholungstriebtäter nicht. Ein Schöffensenat in Wien verurteilt ihn in seinem vierten Vergewaltigungsprozess nun zu 14 Jahren Haft.