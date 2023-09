Platz für kreative Köpfe in alter Holzwarenfabrik

Das Wohnmobil steht immer noch in der Halle, aber der Raum ist voll mit Werkzeugen und Arbeitsflächen, die er sich aus dem Internet zusammengekauft hat. Doch auch ein Bereich zur Entspannung darf nicht fehlen. „Wir haben hier ein Trampolin und einen Fitness-Bereich, und am Abend gibt’s hier auch manchmal Partys“, schmunzelt Julien. Genutzt wird der neue Makerspace in Oberkärnten vorerst von Kollegen von der FH Kärnten, aber auch mit einem Jugendverein werden Workshops veranstaltet. „Ich will die Ideenfabrik allen kreativen Köpfen öffnen, aber derzeit ist es haftungstechnisch nur so möglich“, erklärt der Unternehmer.