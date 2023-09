Die Olive könnte in Österreich eine Zukunft haben

Olivenbäume in Österreich - was bisher als Topfpflanze so manche Terrasse zierte, könnte in Zukunft durchaus ein Standbein der heimischen Landwirtschaft werden. Der Wiener Verein AgroRebels befasst sich seit einigen Jahren wissenschaftlich damit, ob Olivenanbau bei uns ertragreich betrieben werden kann. Fazit: Ja, es geht. In Kooperation mit der Firma Pannonia Palmen von Markus Fink will man der Olive Boden und den Bauern eine neue Perspektive verschaffen.