Klimawandel beschert Bauern Sorgenfalten

Die vor allem in den südlichen Bundesländern allzu heftigen Regenfälle der vergangenen zwei Wochen können nicht darüber hinwegtäuschen, dass in manchen Regionen auch in Niederösterreich mittlerweile die Trockenheit ein ernstzunehmendes Problem für die Landwirtschaft darstellt. Das sprach Bauernbund-Direktor Paul Nemecek jetzt bei einem Treffen mit Agrarminister Norbert Totschnig offensiv an.