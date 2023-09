Feuerinferno in chinesischem Bergwerk: 16 Tote

Bei einem Brand in einem Kohlebergwerk im Südwesten Chinas sind am Sonntag mindestens 16 Menschen getötet worden. Das Feuer brach in der Shanjiaoshu-Mine in der Provinz Guizhou aus, wie die Behörden der Stadt Panzhou auf ihrer Webseite mitteilten. Ersten Informationen zufolge habe das Förderband Feuer gefangen, wodurch die 16 Opfer eingeschlossen waren.