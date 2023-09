Strahlende Gesichter und Tränen der Freude

Emotionaler Höhepunkt war dann der Auftritt von „Strongman“ Matthias Göth, der einen mit Kindern besetzten Škoda in die Höhe hob, damit den neu ins Leben gerufenen Kinderschutzverein WUMM bewarb. „Da merkt man, was Sport bewirken kann“, meinte auch der wiedergewählte ÖOC-Präsident Karl Stoss, der wie viele andere ganz bequem mit den öffentlichen Verkehrsmitteln angereist war. Das sah auch der neue ÖFB-Präsident Klaus Mitterdorfer so, der vom 1:1 der Damen in Norwegen direkt in den Prater gekommen war. „Eine großartige Veranstaltung.“ Und eine, die nicht nur den Sportlern, sondern auch den Fans und Kindern in Erinnerung bleibt.