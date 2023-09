Solar oder Photovoltaik: Was ist der Unterschied?

Da ist Sonnenkraft der richtige Ansprechpartner in Kärnten: „Wir bieten Solarsysteme aus Österreich an, die in St. Veit und der Steiermark produziert werden“, so Scherr. Im Podcast (oben) verrät die Marketingchefin außerdem, was genau der Unterschied zwischen Photovoltaik- und Solaranlagen ist.