Erfolg für den Amazonas in Brasilien

Viele brachen vor Freude sogar in Tränen aus

Viele aber weinten schlicht vor Freude! Denn neun von elf Richtern wiesen die übermächtigen Agrarkonzerne am Donnerstag juristisch in die Schranken. Sônia Guajajara, Brasiliens Ministerin für indigene Völker, feierte den denkwürdigen Tag und sprach davon, dass den Indigenen nunmehr auch etwas an geraubter Würde zurückgegeben worden sei.