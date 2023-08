Allianz zur Bekämpfung der Abholzung gegründet

Um im Kampf gegen den Klimawandel an einem wichtigen Hebel ansetzen zu können, haben die Amazonas-Anrainerstaaten am Dienstag bei einem Gipfel in Brasilien eine engere Zusammenarbeit beim Umweltschutz beschlossen und eine Allianz zur Beschränkung der Abholzung gegründet. Während Brasiliens Staatschef Luiz Inácio Lula da Silva die erstmalige Zusammenkunft der Länder seit 14 Jahren in hohen Tönen pries, bemängeln Kritiker das Fehlen verbindlicher Ziele.